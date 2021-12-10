 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 декабря

09 декабря

Популярное

В Улан-Удэ будут судить подростков, избивших известного журналиста

В Улан-Удэ будут судить подростков, избивших известного журналиста
Происшествия,  Фото:pexels.com
Нападение на журналиста стало для юных преступников не первым разбоем

В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четырёх подростков в возрасте 16-17 лет, избивших в начале года журналиста ГТРК «Бурятия» Владимира Жарова.

- В ходе расследования были выявлены и вменены подросткам новые составы преступлений, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Выяснилось, что подростки совершили не первое нападение.

По данным следствия, в ночь на 13 ноября 2020 года трое пьяных парней стояли во дворе дома на улице Жердева. К ним подошёл мужчина, который спросил про одного из местных жителей. Подростки грубо ответили незнакомцу, а затем решили напасть на него и ограбить.

- Видя агрессивное поведение молодых людей, мужчина попытался убежать. Однако обвиняемые догнали его, ударом палки по ногам сбили на землю, после чего избили и отняли мобильный телефон, деньги и другие личные вещи. После этого злоумышленники пытались при помощи мобильного телефона своей жертвы перевести деньги с банковского счёта потерпевшего. Однако введённые ими команды для проведения операций были заблокированы защитным программным обеспечением, - сообщили в следственном управлении.

Ночью 31 января 2021 года произошло то самое нападение на журналиста.

Двое подростков из предыдущей группы и ещё один их знакомый после употребления спиртного возле продуктового магазина по улице Ключевская увидели одинокого мужчину, который возвращался домой. Молодые люди проследили за своей жертвой, после чего в подъезде дома напали на него. Они ударили его металлической трубой по голове, затем продолжили избивать руками и ногами.

После нападения юные отморозки, обыскав одежду и сумку мужчины, забрали мобильный телефон и другие вещи. С помощью «мобильного банка» они похитили со счёта восемь тысяч рублей.

- В ходе предварительного следствия проведены затратные по времени судебно-психиатрические экспертизы в отношении несовершеннолетних обвиняемых. После нападений здоровье мужчин потребовало длительной реабилитации до полугода. По завершении лечения были проведены судебно-медицинские экспертизы, в ходе которых получены выводы о тяжести причиненного им вреда и характере повреждений, - отметили в СУ СКР по Бурятии.

На подростков возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия», «Покушение на кражу с банковского счета, совершённое группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба», «Разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Кража с банковского счета, совершённая группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
разбой суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ будут судить подростков, избивших известного журналиста
В Улан-Удэ будут судить подростков, избивших известного журналиста
Происшествия, 10.12.2021
Нападение на журналиста стало для юных преступников не первым разбоем

Житель Бурятии ограбил дедушку в Чите
Житель Бурятии ограбил дедушку в Чите
Происшествия, 10.12.2021
На момент кражи мужчина уже находился под административным надзором
В центре Улан-Удэ орудовал карманник
В центре Улан-Удэ орудовал карманник
Происшествия, 10.12.2021
Телефонов лишились прохожие на улице Балтахинова
Север Бурятии продолжает «трясти»
Север Бурятии продолжает «трясти»
Происшествия, 10.12.2021
Произошло очередное землетрясение
В Бурятии каждое пятое ДТП совершают пьяные водители
В Бурятии каждое пятое ДТП совершают пьяные водители
Происшествия, 10.12.2021
Нередко под колёса попадают и пьяные пешеходы
В Бурятии вертолёт совершил аварийную посадку
В Бурятии вертолёт совершил аварийную посадку
Происшествия, 10.12.2021
Вертолёт попал в вихревое кольцо
В Бурятии в полицию пришёл мужчина с порезанным горлом
В Бурятии в полицию пришёл мужчина с порезанным горлом
Происшествия, 10.12.2021
Окровавленный мужчина уже терял сознание
Жительница Бурятии, защищаясь, ударила мужчину ножом
Жительница Бурятии, защищаясь, ударила мужчину ножом
Происшествия, 10.12.2021
Мужчина замахивался на женщину табуреткой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^