В Улан-Удэ будут судить подростков, избивших известного журналиста

Нападение на журналиста стало для юных преступников не первым разбоем
В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четырёх подростков в возрасте 16-17 лет, избивших в начале года журналиста ГТРК «Бурятия» Владимира Жарова.
- В ходе расследования были выявлены и вменены подросткам новые составы преступлений, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Выяснилось, что подростки совершили не первое нападение.
По данным следствия, в ночь на 13 ноября 2020 года трое пьяных парней стояли во дворе дома на улице Жердева. К ним подошёл мужчина, который спросил про одного из местных жителей. Подростки грубо ответили незнакомцу, а затем решили напасть на него и ограбить.
- Видя агрессивное поведение молодых людей, мужчина попытался убежать. Однако обвиняемые догнали его, ударом палки по ногам сбили на землю, после чего избили и отняли мобильный телефон, деньги и другие личные вещи. После этого злоумышленники пытались при помощи мобильного телефона своей жертвы перевести деньги с банковского счёта потерпевшего. Однако введённые ими команды для проведения операций были заблокированы защитным программным обеспечением, - сообщили в следственном управлении.
Ночью 31 января 2021 года произошло то самое нападение на журналиста.
Двое подростков из предыдущей группы и ещё один их знакомый после употребления спиртного возле продуктового магазина по улице Ключевская увидели одинокого мужчину, который возвращался домой. Молодые люди проследили за своей жертвой, после чего в подъезде дома напали на него. Они ударили его металлической трубой по голове, затем продолжили избивать руками и ногами.
После нападения юные отморозки, обыскав одежду и сумку мужчины, забрали мобильный телефон и другие вещи. С помощью «мобильного банка» они похитили со счёта восемь тысяч рублей.
- В ходе предварительного следствия проведены затратные по времени судебно-психиатрические экспертизы в отношении несовершеннолетних обвиняемых. После нападений здоровье мужчин потребовало длительной реабилитации до полугода. По завершении лечения были проведены судебно-медицинские экспертизы, в ходе которых получены выводы о тяжести причиненного им вреда и характере повреждений, - отметили в СУ СКР по Бурятии.
На подростков возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия», «Покушение на кражу с банковского счета, совершённое группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба», «Разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Кража с банковского счета, совершённая группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба».
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Улан-Удэ будут судить подростков, избивших известного журналиста
Происшествия, Фото:
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