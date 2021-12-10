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Житель Бурятии ограбил дедушку в Чите

Житель Бурятии ограбил дедушку в Чите
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На момент кражи мужчина уже находился под административным надзором

72-летний пенсионер в Чите стал жертвой грабителя. Он сообщил полицейским, что неизвестный на улице выхватил из рук кошелёк с деньгами. В нём находилось 19 200 рублей.

Помогло то, что потерпевший запомнил приметы вора.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские установили, что грабитель посещал бар, расположенный неподалеку от места преступления. Сотрудники осмотрели столик, за которым сидел мужчина, и обнаружили следы, предположительно оставленные посетителем.

Следователь, оперативник и эксперт-криминалист быстро установили личность подозреваемого.

Им оказался ранее судимый 43-летний житель Бурятии. Оказалось, что подозреваемый дважды судим за кражи и за ним установлен административный надзор.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
грабеж

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