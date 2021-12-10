Пожар случился рано утром
Утром 9 декабря в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме.
На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. Со слов очевидцев хозяина дома не было, сообщается в группе «Северобайкалье-инфо».
На ликвидацию открытого горения потребовалось свыше 20 минут. Огнём были повреждены пристрой и крыша дома на общей площади 24,5 кв.м. Уничтожения основных конструкций дома пожарные не допустили.
- Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера на пожаре в Улан-Удэ погиб 58-летний мужчина. Возгорание случилось в доме на улице Революции 1905 года. /news/20/427012/
В Бурятии в отсутствие хозяина частично сгорел дом
Происшествия, Фото:
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