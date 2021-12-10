Вертолёт частично разрушен
В Бурятии начали доследственную проверку по фактам авиаинцидента, произошедшего с вертолётом GAR-316B. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Предварительно установлено, что 10 декабря вертолёт GAR-316B, принадлежащий частному лицу, летел из села Смоленщина (Иркутская область) в село Выдрино (Бурятия).
Около 10.33 часов вертолёт совершил жёсткую посадку в 10 км от берега реки Снежная в районе границы Иркутской области и Бурятии. Точное место посадки вертолёта устанавливается.
На борту находился командир воздушного судна. Он эвакуирован с места происшествия.
С утра сообщалось, что командира доставили в больницу. Как стало известно сейчас, мужчина не пострадал.
Вертолёт частично разрушен.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Бурятии начали проверку после аварийной посадки вертолёта
Происшествия, Фото:
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