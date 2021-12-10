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В Бурятии начали проверку после аварийной посадки вертолёта

В Бурятии начали проверку после аварийной посадки вертолёта
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вертолёт частично разрушен

В Бурятии начали доследственную проверку по фактам авиаинцидента, произошедшего с вертолётом GAR-316B. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Предварительно установлено, что 10 декабря вертолёт GAR-316B, принадлежащий частному лицу, летел из села Смоленщина (Иркутская область) в село Выдрино (Бурятия).

Около 10.33 часов вертолёт совершил жёсткую посадку в 10 км от берега реки Снежная в районе границы Иркутской области и Бурятии. Точное место посадки вертолёта устанавливается.

На борту находился командир воздушного судна. Он эвакуирован с места происшествия.

С утра сообщалось, что командира доставили в больницу. Как стало известно сейчас, мужчина не пострадал.

Вертолёт частично разрушен.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.


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