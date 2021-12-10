Телефонов лишились прохожие на улице Балтахинова
В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в серии карманных краж, сообщили в МВД по Бурятии.
Вечером 6 декабря в полицию Советского района обратилась 29-летняя горожанка. Девушка рассказала, что на остановке «Мемориал Победы» обнаружила пропажу сотового телефона. Смартфон у девушки был дорогой, покупала она его за 80 тысяч рублей.
Чуть позже в полицию обратились ещё две улан-удэнки. У их несовершеннолетних детей украли телефоны также в районе улицы Балтахинова.
Полицейские задержали карманника уже через несколько часов. Вором оказался 38-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель.
- При задержании в карманах мужчины полицейские обнаружили и изъяли три похищенных сотовых телефона. Имущество возвращено владельцам, - отметили в министерстве внутренних дел.
В центре Улан-Удэ орудовал карманник
Происшествия, Фото:
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