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В центре Улан-Удэ орудовал карманник

В центре Улан-Удэ орудовал карманник
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Телефонов лишились прохожие на улице Балтахинова

В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в серии карманных краж, сообщили в МВД по Бурятии.

Вечером 6 декабря в полицию Советского района обратилась 29-летняя горожанка. Девушка рассказала, что на остановке «Мемориал Победы» обнаружила пропажу сотового телефона. Смартфон у девушки был дорогой, покупала она его за 80 тысяч рублей.

Чуть позже в полицию обратились ещё две улан-удэнки. У их несовершеннолетних детей украли телефоны также в районе улицы Балтахинова.

Полицейские задержали карманника уже через несколько часов. Вором оказался 38-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель.

- При задержании в карманах мужчины полицейские обнаружили и изъяли три похищенных сотовых телефона. Имущество возвращено владельцам, - отметили в министерстве внутренних дел.
кража

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