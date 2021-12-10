В центре Улан-Удэ орудовал карманник

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Телефонов лишились прохожие на улице Балтахинова



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в серии карманных краж, сообщили в МВД по Бурятии.



Вечером 6 декабря в полицию Советского района обратилась 29-летняя горожанка. Девушка рассказала, что на остановке «Мемориал Победы» обнаружила пропажу сотового телефона. Смартфон у девушки был дорогой, покупала она его за 80 тысяч рублей.



Чуть позже в полицию обратились ещё две улан-удэнки. У их несовершеннолетних детей украли телефоны также в районе улицы Балтахинова.



Полицейские задержали карманника уже через несколько часов. Вором оказался 38-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель.



- При задержании в карманах мужчины полицейские обнаружили и изъяли три похищенных сотовых телефона. Имущество возвращено владельцам, - отметили в министерстве внутренних дел.

