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В Бурятии вертолёт совершил аварийную посадку

В Бурятии вертолёт совершил аварийную посадку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вертолёт попал в вихревое кольцо

Сегодня утром в Кабанском районе Бурятии произошёл авиаинцидент.

Сработал аварийный сигнал частного семиместного вертолёта IAR 316B, летевшего в районе села Выдрино. Вертолёт совершил аварийную посадку, попав в вихревое кольцо.

- На борту находился один член экипажа. В настоящее время он находится в медицинском учреждении в Выдрино, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Информация уточняется.

Справка:

Вихревое кольцо – это движение жидкости или газа в форме «бублика», закручивающегося вокруг самого себя. В случае вертолёта такое завихрение возникает, когда лопасти несущего винта с большой скоростью прогоняют воздух сквозь плоскость несущего винта. В этом случае воздух не просто гонится вниз относительно плоскости винта, создавая подъёмную силу, а закручивается вокруг винта, не создавая такой силы. Вертолёт без подъёмной силы падает. Режим вихревого кольца наступает, например, при резком торможении или при быстром вертикальном снижении, когда вертолёт садится в собственную струю воздуха.


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