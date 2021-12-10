Вертолёт попал в вихревое кольцо
Сегодня утром в Кабанском районе Бурятии произошёл авиаинцидент.
Сработал аварийный сигнал частного семиместного вертолёта IAR 316B, летевшего в районе села Выдрино. Вертолёт совершил аварийную посадку, попав в вихревое кольцо.
- На борту находился один член экипажа. В настоящее время он находится в медицинском учреждении в Выдрино, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Информация уточняется.
Справка:
Вихревое кольцо – это движение жидкости или газа в форме «бублика», закручивающегося вокруг самого себя. В случае вертолёта такое завихрение возникает, когда лопасти несущего винта с большой скоростью прогоняют воздух сквозь плоскость несущего винта. В этом случае воздух не просто гонится вниз относительно плоскости винта, создавая подъёмную силу, а закручивается вокруг винта, не создавая такой силы. Вертолёт без подъёмной силы падает. Режим вихревого кольца наступает, например, при резком торможении или при быстром вертикальном снижении, когда вертолёт садится в собственную струю воздуха.
В Бурятии вертолёт совершил аварийную посадку
Происшествия, Фото:
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