Байкальские спасатели эвакуировали мужчину с инсультом

Работы осложнялись сильными волнами и низкой температурой воздуха.







По информации пресс-службы БПСО

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) эвакуировали со станции Кругобайкальской железной дороги «Половинная» в Иркутской области 53-летнего мужчину с подозрением на инсульт.Спасателей вызвала дочь пострадавшего. Она сообщила, что её папа упал, сильно ударился головой, у него отказали ноги.С посёлка Никола для оказания помощи вышли четыре спасателя, врач дежурной смены и команда многоцелевого пожарно-спасательного катера «Василий Ильяшенко».По прибытии доктор осмотрел пострадавшего. Было принято решение о скорейшей эвакуации мужчины для дальнейшей передачи его в больницу. В тяжёлом состоянии в 2:30 ночи спасатели передали мужчину на базе БПСО врачам скорой помощи.