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В Бурятии в полицию пришёл мужчина с порезанным горлом

В Бурятии в полицию пришёл мужчина с порезанным горлом
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Окровавленный мужчина уже терял сознание

Ночью в полицию посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии пришёл окровавленный мужчина с порезанным горла. Он попросил о помощи и рассказал, что знакомый порезал его в ходе ссоры. Раненый рассказывал об этом, уже теряя сознание.

Росгвардейцы доставили пострадавшего в больницу. Мужчина, находясь ещё в сознании, рассказал подробности произошедшего сотрудникам вневедомственной охраны. Выяснилось, что во время застолья знакомый мужчины разбил бутылку об его голову и ею же порезал горло.

В больнице врачи оказали экстренную помощь и спасли жизнь раненому.

Росгвардейцы же в это время искали нападавшего.

- В ходе отработки жилого массива в одном из домов сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого, у которого одежда и руки были в крови. Задержанный, 40-летний местный житель, был доставлен в полицию, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Ранее он уже был судим.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2020 года в селе Кабанск в кафе за помощью зашёл 28-летний мужчина, из спины которого торчал кухонный нож. Раненый находился в состоянии шока. Выяснилось, что нож в мужчину всадила 56-летняя родственница во время семейной ссоры. Женщина в итоге отделалась условным сроком, хотя гособвинение настаивало на трёх годах колонии общего режима.


полиция Росгвардия умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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