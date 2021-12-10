Мужчина замахивался на женщину табуреткой
В начале марта в Кяхтинском районе Бурятии поссорились пьяные мужчина и женщина.
Мужчина разразился нецензурной бранью, угрожал подруге и несколько раз замахнулся на неё табуреткой. Женщина, защищая себя, схватила на кухне нож и нанесла им один удар оппоненту.
Органы предварительного следствия квалифицировали её действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Однако в дальнейшем суд переквалифицировал её действия на превышение пределов необходимой обороны.
Женщину признали виновной и приговорили к 4 годам 10 месяцам колонии общего режима.
- Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Кяхтинского района Бурятии.
Жительница Бурятии, защищаясь, ударила мужчину ножом
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