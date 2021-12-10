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В Бурятии неопытный водитель врезался в дерево

В Бурятии неопытный водитель врезался в дерево
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло утром

9 декабря в Джидинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал водитель.

Утром 26-летний водитель автомобиля «УАЗ» следовал по автодороге «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск». В двух километрах от села Большой Нарын автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести.

Стаж вождения молодого человека – полгода, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Накануне на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 418 нарушений ПДД. В том числе восемь пьяных водителей, ещё пять человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Два человека попались на повторном управлении транспортом в состоянии опьянения в течение года.



ДТП

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