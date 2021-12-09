Растёт число взяточников-чиновников
В Забайкальском крае зарегистрировано с начала года более 170-ти коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба забайкальской краевой прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, число задействованных число нечистых на руку высокопоставленных чиновников продолжает расти.
Общий размер выявленных взяток с начала года превысил 2,3 миллиона рублей.
Ещё 5 млн. рублей прокуроры потребовали от коррупционеров возвратить в судебном порядке. На 4 миллиона рублей оштрафованы лица, пытавшиеся дать взятки для решения своих проблем.
«В связи с выявлением большего числа наиболее опасных коррупционных деяний, значительно чаще судами назначалось наказание в виде реального лишения свободы», - сообщает краевая прокуратура.
Всего за 2021 год в ходе прокурорских проверок выявлено около 2 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции. По материалам прокуроров возбуждено 15 уголовных дел.
В Забайкалье с начала года выявили взяток на 2,3 млн
Происшествия, Фото:
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