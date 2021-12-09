В Забайкалье с начала года выявили взяток на 2,3 млн

Растёт число взяточников-чиновников



В Забайкальском крае зарегистрировано с начала года более 170-ти коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба забайкальской краевой прокуратуры.



По данным надзорного ведомства, число задействованных число нечистых на руку высокопоставленных чиновников продолжает расти.



Общий размер выявленных взяток с начала года превысил 2,3 миллиона рублей.



Ещё 5 млн. рублей прокуроры потребовали от коррупционеров возвратить в судебном порядке. На 4 миллиона рублей оштрафованы лица, пытавшиеся дать взятки для решения своих проблем.



«В связи с выявлением большего числа наиболее опасных коррупционных деяний, значительно чаще судами назначалось наказание в виде реального лишения свободы», - сообщает краевая прокуратура.



Всего за 2021 год в ходе прокурорских проверок выявлено около 2 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции. По материалам прокуроров возбуждено 15 уголовных дел.

