В Бурятии поймали закладчика марихуаны

Также правоохранители изъяли у него 10 тысяч рублей, которые он получил от продажи нескольких доз ранее.







В Северобайкальске транспортные полицейские в здании тепловых сетей городской котельной задержали наркосбытчика. В салоне автомобиля 43-летнего местного жителя под водительским сиденьем нашли тряпичный свёрток. Внутри него находилось 13 пакетиков с 12 граммами марихуаны.Как пояснил задержанный, марихуану он собирался распространить путём закладок.За сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.