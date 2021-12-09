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В Бурятии поймали закладчика марихуаны

В Бурятии поймали закладчика марихуаны
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Закладчика обнаружили в здании котельной

В Северобайкальске транспортные полицейские в здании тепловых сетей городской котельной задержали наркосбытчика. В салоне автомобиля 43-летнего местного жителя под водительским сиденьем нашли тряпичный свёрток. Внутри него находилось 13 пакетиков с 12 граммами марихуаны.

Как пояснил задержанный, марихуану он собирался распространить путём закладок.

Также правоохранители изъяли у него 10 тысяч рублей, которые он получил от продажи нескольких доз ранее.


За сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
наркотики марихуана

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