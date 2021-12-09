В Бурятии поймали закладчика марихуаны

Закладчика обнаружили в здании котельной
В Северобайкальске транспортные полицейские в здании тепловых сетей городской котельной задержали наркосбытчика. В салоне автомобиля 43-летнего местного жителя под водительским сиденьем нашли тряпичный свёрток. Внутри него находилось 13 пакетиков с 12 граммами марихуаны.
Как пояснил задержанный, марихуану он собирался распространить путём закладок.
Также правоохранители изъяли у него 10 тысяч рублей, которые он получил от продажи нескольких доз ранее.
За сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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