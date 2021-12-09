 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 декабря

08 декабря

Популярное

Братчанина отправили в колонию за убийство возле здания суда

Происшествия, 
Расправа случилась после судебного заседания

60-летнему жителю города Братск, который убил оппоненту по гражданскому делу у здания суда, вынесли приговор.

Преступление произошло вечером 3 марта. Двое мужчин вышли из здания городского суда после обжалования решения по гражданскому делу о возмещении морального вреда. На парковке у суда оппоненты поссорились. Тогда мужчина, который ответчиком по делу, взял из своего автомобиля нож и нанёс им несколько ударов в грудь оппоненту.

- Я шёл к своей машине, началась перебранка. Я не вытерпел, ударил его. Возле зелёного здания стоял полицейский, я подошёл к нему и сказал: «Наверное, я убил человека», - рассказал на допросе братчанин.

После убийства он вновь пришёл в здание суда, сдался сотрудникам правоохранительных органов и выдал нож.

- Суд приговорил мужчину к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Братчанина отправили в колонию за убийство возле здания суда
Братчанина отправили в колонию за убийство возле здания суда
Происшествия, 09.12.2021
Расправа случилась после судебного заседания
Пьяная жительница Иркутской области везла подростка и младенца
Пьяная жительница Иркутской области везла подростка и младенца
Происшествия, 09.12.2021
Женщина не только была пьяна, но и не имеет водительских прав
В Улан-Удэ мужчина погиб в загоревшейся квартире
В Улан-Удэ мужчина погиб в загоревшейся квартире
Происшествия, 09.12.2021
Ещё на одном пожаре спасли 15 человек
В Бурятии произошёл взрыв в доме многодетной семьи
В Бурятии произошёл взрыв в доме многодетной семьи
Происшествия, 09.12.2021
Пострадавшая семья нуждается в помощи неравнодушных людей
Иркутские полицейские задержали похитителя брендовых украшений
Иркутские полицейские задержали похитителя брендовых украшений
Происшествия, 09.12.2021
Полицейские из Иркутска совместно с коллегами из Новосибирска раскрыли серию краж
В Улан-Удэ сотрудник МВД отказался от взятки в 100 тысяч
В Улан-Удэ сотрудник МВД отказался от взятки в 100 тысяч
Происшествия, 09.12.2021
МВД по Бурятии показало видео с нарушителями, пытавшимися подкупить сотрудников ГИБДД
В Улан-Удэ разозлившийся мужчина разбил автомат с игрушками
В Улан-Удэ разозлившийся мужчина разбил автомат с игрушками
Происшествия, 09.12.2021
Мужчина напал на игровой автомат в порыве злости. ВИДЕО  
В Бурятии сельчане спасли на пожаре двух братьев
В Бурятии сельчане спасли на пожаре двух братьев
Происшествия, 09.12.2021
До приезда пожарных соседи проникли в задымленную квартиру
В Бурятии сгорел дом для рабочих
В Бурятии сгорел дом для рабочих
Происшествия, 09.12.2021
Пожар обнаружили слишком поздно
В Бурятии стали меньше убивать и насиловать
В Бурятии стали меньше убивать и насиловать
Происшествия, 09.12.2021
В то же время значительно возросло число вымогательств
В Бурятии произошёл крупный пожар
В Бурятии произошёл крупный пожар
Происшествия, 09.12.2021
Дом с пристроенным гаражом сгорели полностью
Пьяный улан-удэнец гулял с «синтетикой» по улице
Пьяный улан-удэнец гулял с «синтетикой» по улице
Происшествия, 09.12.2021
Мужчину с наркотиками задержали росгвардейцы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^