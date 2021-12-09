Расправа случилась после судебного заседания
60-летнему жителю города Братск, который убил оппоненту по гражданскому делу у здания суда, вынесли приговор.
Преступление произошло вечером 3 марта. Двое мужчин вышли из здания городского суда после обжалования решения по гражданскому делу о возмещении морального вреда. На парковке у суда оппоненты поссорились. Тогда мужчина, который ответчиком по делу, взял из своего автомобиля нож и нанёс им несколько ударов в грудь оппоненту.
- Я шёл к своей машине, началась перебранка. Я не вытерпел, ударил его. Возле зелёного здания стоял полицейский, я подошёл к нему и сказал: «Наверное, я убил человека», - рассказал на допросе братчанин.
После убийства он вновь пришёл в здание суда, сдался сотрудникам правоохранительных органов и выдал нож.
- Суд приговорил мужчину к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Братчанина отправили в колонию за убийство возле здания суда
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