 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 декабря

08 декабря

Популярное

Пьяная жительница Иркутской области везла подростка и младенца

Пьяная жительница Иркутской области везла подростка и младенца
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Женщина не только была пьяна, но и не имеет водительских прав

9 декабря около трёх часов ночи в городе Тулун полицейские заметили автомобиль «Ниссан Эрнесса», водитель которого двигался с нарушениями правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД решили остановить машину, но водитель не подчинился требованию, а, напротив, прибавил газу.

После непродолжительной погони автоинспекторы остановили иномарку. За рулём оказалась 30-летняя местная жительница. Кроме того, в салоне ехали её двое несовершеннолетних детей 5 месяцев и 12 лет.

- Процедура освидетельствования показала, что тулунчанка находилась в состоянии опьянения. Кроме того, с 2019 года она лишена права управления транспортным средством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.


В отношении нарушительницы сотрудники полиции составили административные протоколы за вождение в нетрезвом виде, нарушение требований к перевозке детей, вождение без водительских прав и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, женщина будет привлечена к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».


ГИБДД алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Братчанина отправили в колонию за убийство возле здания суда
Братчанина отправили в колонию за убийство возле здания суда
Происшествия, 09.12.2021
Расправа случилась после судебного заседания
Пьяная жительница Иркутской области везла подростка и младенца
Пьяная жительница Иркутской области везла подростка и младенца
Происшествия, 09.12.2021
Женщина не только была пьяна, но и не имеет водительских прав
В Улан-Удэ мужчина погиб в загоревшейся квартире
В Улан-Удэ мужчина погиб в загоревшейся квартире
Происшествия, 09.12.2021
Ещё на одном пожаре спасли 15 человек
В Бурятии произошёл взрыв в доме многодетной семьи
В Бурятии произошёл взрыв в доме многодетной семьи
Происшествия, 09.12.2021
Пострадавшая семья нуждается в помощи неравнодушных людей
Иркутские полицейские задержали похитителя брендовых украшений
Иркутские полицейские задержали похитителя брендовых украшений
Происшествия, 09.12.2021
Полицейские из Иркутска совместно с коллегами из Новосибирска раскрыли серию краж
В Улан-Удэ сотрудник МВД отказался от взятки в 100 тысяч
В Улан-Удэ сотрудник МВД отказался от взятки в 100 тысяч
Происшествия, 09.12.2021
МВД по Бурятии показало видео с нарушителями, пытавшимися подкупить сотрудников ГИБДД
В Улан-Удэ разозлившийся мужчина разбил автомат с игрушками
В Улан-Удэ разозлившийся мужчина разбил автомат с игрушками
Происшествия, 09.12.2021
Мужчина напал на игровой автомат в порыве злости. ВИДЕО  
В Бурятии сельчане спасли на пожаре двух братьев
В Бурятии сельчане спасли на пожаре двух братьев
Происшествия, 09.12.2021
До приезда пожарных соседи проникли в задымленную квартиру
В Бурятии сгорел дом для рабочих
В Бурятии сгорел дом для рабочих
Происшествия, 09.12.2021
Пожар обнаружили слишком поздно
В Бурятии стали меньше убивать и насиловать
В Бурятии стали меньше убивать и насиловать
Происшествия, 09.12.2021
В то же время значительно возросло число вымогательств
В Бурятии произошёл крупный пожар
В Бурятии произошёл крупный пожар
Происшествия, 09.12.2021
Дом с пристроенным гаражом сгорели полностью
Пьяный улан-удэнец гулял с «синтетикой» по улице
Пьяный улан-удэнец гулял с «синтетикой» по улице
Происшествия, 09.12.2021
Мужчину с наркотиками задержали росгвардейцы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^