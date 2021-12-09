Пьяная жительница Иркутской области везла подростка и младенца

- Процедура освидетельствования показала, что тулунчанка находилась в состоянии опьянения. Кроме того, с 2019 года она лишена права управления транспортным средством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.







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9 декабря около трёх часов ночи в городе Тулун полицейские заметили автомобиль «Ниссан Эрнесса», водитель которого двигался с нарушениями правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД решили остановить машину, но водитель не подчинился требованию, а, напротив, прибавил газу.После непродолжительной погони автоинспекторы остановили иномарку. За рулём оказалась 30-летняя местная жительница. Кроме того, в салоне ехали её двое несовершеннолетних детей 5 месяцев и 12 лет.В отношении нарушительницы сотрудники полиции составили административные протоколы за вождение в нетрезвом виде, нарушение требований к перевозке детей, вождение без водительских прав и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, женщина будет привлечена к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».