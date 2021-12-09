Информации о разрушениях и пострадавших нет
Сегодня, 9 декабря, в Монголии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Оно произошло в 00:46 в аймаке Умнеговь. Об этом рассказали в институте астрономии и геофизики академии наук Монголии.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», его эпицентр находился в 216 км к югу от центра аймака и 37 км к северо-западу от центра сомона Сэврэй. По словам главы администрации этого сомона, местные жители ощутили подземные толчки, но информация о каком-либо ущербе не поступала.
По данным главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии количество землетрясений в стране за последние 10 лет увеличилось в 8 раз. В 2020 году в Монголии было зарегистрировано 56 землетрясений магнитудой 3,5 и более, а в 2021 году – 255, из них большинство были зарегистрированы в аймаке Хувсгел, расположенном на границе с Бурятией.
В Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Происшествия, Фото:
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