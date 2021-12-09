В Бурятии произошёл взрыв в доме многодетной семьи













В посёлке Каменск Кабанского района Бурятии в результате взрыва отопительного котла без крова осталась многодетная семья. В ней воспитывается 12 приёмных детей.Всего в семье 16 детей, но четверо уже выросли и живут самостоятельно. Старшим девочкам по 16-17 лет, самому младшему ребёнку всего три года.Инцидент произошёл вчера, 8 декабря. Вечером, как всегда, семья затопила котёл. Хозяйка дома Елена пошла в магазин за хлебом, оставив детей одних буквально на полчаса. В это время дети поели и поднялись на второй этаж заниматься рисованием.Когда мать шла домой, ей навстречу бежала одна из старших дочерей, которая и рассказала о взрыве.- Иду, ко мне бежит старшая дочка в истерике, что у нас упала стенка. Весь котёл разорвало, у детей стояла обувь на сушилке около котла… Обувь, даже куртки, всё разорвало. Такой удар был у нас. Двери в туалете вылетели, в ванной всё в щепки, вообще всё вылетело. Дай бог, что дети целые остались. Они все раздетые, босиком выбежали на улицу, - с тяжестью в голосе рассказала «Байкал-Daily» многодетная мать.Пока детей приютили родственники. Сама Елена находится в холодном доме и решает бюрократические вопросы. Сегодня к ней приходили представители местной администрации для составления акта, чтобы выделить хоть какую-то финансовую помощь. Также она ожидает визита пожарных.- Дома очень холодно. Отопление восстановить – это большие деньги надо. Порвало все трубы, весь котёл, всё разорвало. Приходили из нашей Каменской администрация, чтобы сделать акт обследования, чтобы хотя бы пять тысяч выделить. Ещё надо справки собрать. А тут, честно сказать, выйти не в чем, потому что у меня у самой обувь вся развалилась. Тяжело говорить, - сказала Елена.От взрывной волны серьёзно пострадали кочегарка, ванная, туалет и немного гостиная. Сам дом, к счастью, остался цел.Семья обращается за помощью к неравнодушным людям. В группе «Кабанск-инфо. 24/7» сообщили, что пострадавшим требуется:детская зимняя обувь- мальчикам размеры 28, 29, 32, 34, 35, 38, 39- девочкам 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39- женская 39-40Также необходимы предметы первой необходимости.Пункт приёма вещей находится по адресу: село Кабанск, ул.Ленина, д.39 (Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей)Финансовую помощь можно оказать по телефону, к которому привязана банковская карта: 8 983 537 07 32. (получатель Елена Геннадьевна Е.)