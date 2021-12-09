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Иркутские полицейские задержали похитителя брендовых украшений

Иркутские полицейские задержали похитителя брендовых украшений
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полицейские из Иркутска совместно с коллегами из Новосибирска раскрыли серию краж

В Новосибирске задержали подозреваемого в серии краж у жителей пригорода Иркутска.

Сообщения о хищениях из элитных таунхаусов стали поступать в дежурную часть полиции с апреля. Расследуя обстоятельства краж, оперативники обратили внимание на схожий характер: вор через окна или цокольные этажи проникал в коттеджи, расположенные на Байкальском тракте Иркутского района, преимущественно ночью, когда хозяева спали.

В начале ноября при хищении брендовых украшений и часов на общую стоимость 20 миллионов рублей вор оставил улику, благодаря которой полицейские смогли установить его личность.

Ранее судимый 41-летний мужчина был задержан в Новосибирске и этапирован в Иркутскую область. Известно, что он находился в федеральном розыске за кражи на территории Кемеровской области. В ходе обыска у него изъяли часть украденного имущества.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему инкриминируется шесть эпизодов противоправной деятельности, а также устанавливается причастность к другим возможным эпизодам в других регионах страны.

По решению суда фигурант заключён под стражу.
кража

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