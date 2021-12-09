Родители пострадавшего юноши ищут очевидцев
Инцидент произошёл в центре Гусиноозёрска. 17-летний юноша переходил улицу и неожиданно получил удар по голове.
Недовольный водитель нанёс удар молодому человеку, сославшись на то, что он якобы создал помеху при переходе улицы и заранее не убедился в этом.
Сейчас пострадавший парень проходит судебную медэкспертизу. По словам матери, у сына сильно болит голова. Родители ищут очевидцев проишествия.
- Прошу откликнуться женщин свидетелей! 07.12.2021 в 14.20 на пешеходном переходе напротив сквера Шарапова и кафе «Давай Поедим» молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель грузового автомобиля, остановившись на пешеходном переходе, выйдя из автомобиля, нанёс молодому человеку удар в голову, при этом выражаясь нецензурной бранью в адрес парня! Мимо проходящие женщины остановили этот беспредел! – обратились близкие пострадавшего через паблик selfie_gsk_03.
Светлана, мать потерпевшего, рассказала о ситуации «Байкал Daily».
- Ребёнок растерялся и не взял номер телефона заступившихся за него женщин. Сейчас мы находимся в больнице и проходим судмедэкспертизу, - поделилась женщина.
Юноше назначили осмотр у нескольких врачей. Родители встревожены состоянием своего ребёнка.
Жители Гусиноозёрска поддерживают семью и надеются, что распустивший руки водитель будет найден. «Пусть на своих детей распускают руки и матерят, а он шёл по пешеходному, пусть водители ездят потихоньку», «Не зря же по правилам надо снижать скорость перед пешеходным переходом», - пишут пользователи.
В Бурятии водитель на «зебре» ударил молодого человека по голове
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Родители пострадавшего юноши ищут очевидцев
МВД по Бурятии показало видео с нарушителями, пытавшимися подкупить сотрудников ГИБДД
Мужчина напал на игровой автомат в порыве злости. ВИДЕО
До приезда пожарных соседи проникли в задымленную квартиру
Пожар обнаружили слишком поздно
В то же время значительно возросло число вымогательств
Дом с пристроенным гаражом сгорели полностью
Мужчину с наркотиками задержали росгвардейцы
Полицейские раскрыли кражу благодаря следам
Автомобилем управлял престарелый водитель
В трёх случая сход произошёл на «кольце»
Вора и мошенника отправили в колонию
Машина полностью ушла под воду
Следователи завершили расследование дела об августовском убийстве
Мужчина погиб, пытаясь в одиночку разгрузить машину