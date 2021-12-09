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В Улан-Удэ разозлившийся мужчина разбил автомат с игрушками

В Улан-Удэ разозлившийся мужчина разбил автомат с игрушками
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчина напал на игровой автомат в порыве злости. ВИДЕО

В Улан-Удэ мужчина разбил игровой автомат с игрушками. На него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», сообщили в МВД по Бурятии.

9 ноября около пяти часов утра 31-летний житель Тарбагатайского района пришёл в круглосуточный продуктовый магазин. Поругавшись с другом, мужчина в порыве злости разбил стекло игрового автомата с игрушками.

Мужчина забрал одну игрушку, но, выйдя из магазина, одумался и вернул её на место.


В связи с попаданием мелких частиц стекла игрушки стали непригодны к реализации. Общий ущерб составил около 29 тысяч рублей.

Работница торговой точки нажала кнопку тревожной сигнализации. Хулигана задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и передали полицейским.

В ходе следствия мужчина раскаялся и возместил причинённый ущерб.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале 2021 года улан-удэнец играл на подобном автомате, но так и не смог вытащить игрушку. Разозлившись, он взломал автомат.
умышленное повреждение имущества

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