В Улан-Удэ разозлившийся мужчина разбил автомат с игрушками

В Улан-Удэ мужчина разбил игровой автомат с игрушками. На него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», сообщили в МВД по Бурятии.
9 ноября около пяти часов утра 31-летний житель Тарбагатайского района пришёл в круглосуточный продуктовый магазин. Поругавшись с другом, мужчина в порыве злости разбил стекло игрового автомата с игрушками.
Мужчина забрал одну игрушку, но, выйдя из магазина, одумался и вернул её на место.
В связи с попаданием мелких частиц стекла игрушки стали непригодны к реализации. Общий ущерб составил около 29 тысяч рублей.
Работница торговой точки нажала кнопку тревожной сигнализации. Хулигана задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и передали полицейским.
В ходе следствия мужчина раскаялся и возместил причинённый ущерб.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале 2021 года улан-удэнец играл на подобном автомате, но так и не смог вытащить игрушку. Разозлившись, он взломал автомат.