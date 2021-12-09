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В Бурятии сельчане спасли на пожаре двух братьев

В Бурятии сельчане спасли на пожаре двух братьев
Происшествия,  Фото:pixabay.com
До приезда пожарных соседи проникли в задымленную квартиру

8 декабря в селе Жилино Кабанского района произошёл пожар в двухквартирном доме.

Местные жители вывели из задымленного помещения пожилого мужчину и вынесли его брата.

Когда на место прибыли пожарные, квартира была сильно задымлена.

- Открытое горение было оперативно ликвидировано. Огнём повреждены полы в комнате и домашние вещи на площади 3 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предварительной причиной пожара названа неосторожность при курении.

Сейчас пострадавшие братья находятся в больнице.


пожар

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