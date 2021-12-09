В Бурятии сельчане спасли на пожаре двух братьев

До приезда пожарных соседи проникли в задымленную квартиру



8 декабря в селе Жилино Кабанского района произошёл пожар в двухквартирном доме.



Местные жители вывели из задымленного помещения пожилого мужчину и вынесли его брата.



Когда на место прибыли пожарные, квартира была сильно задымлена.



- Открытое горение было оперативно ликвидировано. Огнём повреждены полы в комнате и домашние вещи на площади 3 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предварительной причиной пожара названа неосторожность при курении.



Сейчас пострадавшие братья находятся в больнице.





