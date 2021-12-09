В Бурятии сельчане спасли на пожаре двух братьев

До приезда пожарных соседи проникли в задымленную квартиру
8 декабря в селе Жилино Кабанского района произошёл пожар в двухквартирном доме.
Местные жители вывели из задымленного помещения пожилого мужчину и вынесли его брата.
Когда на место прибыли пожарные, квартира была сильно задымлена.
- Открытое горение было оперативно ликвидировано. Огнём повреждены полы в комнате и домашние вещи на площади 3 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предварительной причиной пожара названа неосторожность при курении.
Сейчас пострадавшие братья находятся в больнице.
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Происшествия, Фото:
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