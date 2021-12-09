 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 декабря

08 декабря

Популярное

Пьяный улан-удэнец гулял с «синтетикой» по улице

Пьяный улан-удэнец гулял с «синтетикой» по улице
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Мужчину с наркотиками задержали росгвардейцы

Во время несения службы по охране общественного порядка в Октябрьском районе Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. Его остановили, чтобы проверить документы и досмотреть. В кармане куртки нашли пачку с закрученными сигаретами.

- По результатам экспертизы было установлено, что содержимое сигарет является смесью табака, перемешанного с синтетическим наркотическим средством. Вес запрещённого вещества составил более 5 граммов, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанный 30-летний улан-удэнец был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств.
наркотики Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии произошёл крупный пожар
В Бурятии произошёл крупный пожар
Происшествия, 09.12.2021
Дом с пристроенным гаражом сгорели полностью
В Улан-Удэ четыре раза с рельсов сходили трамваи
В Улан-Удэ четыре раза с рельсов сходили трамваи
Происшествия, 09.12.2021
В трёх случая сход произошёл на «кольце» 
Иркутянин убил гражданскую супругу 60 ударами
Иркутянин убил гражданскую супругу 60 ударами
Происшествия, 08.12.2021
Следователи завершили расследование дела об августовском убийстве
В Бурятии упавшее с грузовика бревно убило мужчину
В Бурятии упавшее с грузовика бревно убило мужчину
Происшествия, 08.12.2021
Мужчина погиб, пытаясь в одиночку разгрузить машину
Улан-удэнец украл деньги с чужой карты, забытой в банкомате
Улан-удэнец украл деньги с чужой карты, забытой в банкомате
Происшествия, 08.12.2021
Мужчина снял с чужой карты столько, сколько ему требовалось
В Бурятии поймали неисправимого вора
В Бурятии поймали неисправимого вора
Происшествия, 08.12.2021
Мужчина совершил кражу, когда находился на исправительных работах
Житель Иркутской области перевёл мошенникам деньги, несмотря на предостережения
Житель Иркутской области перевёл мошенникам деньги, несмотря на предостережения
Происшествия, 08.12.2021
Не переводить деньги мужчину убеждали и сотрудники банка, и полицейские
В Бурятии дети едва не спалили жилой дом
В Бурятии дети едва не спалили жилой дом
Происшествия, 08.12.2021
Пожар произошёл в посёлке на Байкале
Жителя Бурятии осудили за патроны к пистолету и револьверу
Жителя Бурятии осудили за патроны к пистолету и револьверу
Происшествия, 08.12.2021
Патроны мужчина незаконно хранил пять лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^