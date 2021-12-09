Мужчину с наркотиками задержали росгвардейцы
Во время несения службы по охране общественного порядка в Октябрьском районе Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. Его остановили, чтобы проверить документы и досмотреть. В кармане куртки нашли пачку с закрученными сигаретами.
- По результатам экспертизы было установлено, что содержимое сигарет является смесью табака, перемешанного с синтетическим наркотическим средством. Вес запрещённого вещества составил более 5 граммов, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанный 30-летний улан-удэнец был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств.
Пьяный улан-удэнец гулял с «синтетикой» по улице
Происшествия, Фото:
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