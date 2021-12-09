Автомобилем управлял престарелый водитель
Вчера днём в Кяхтинском районе Бурятии произошло ДТП.
69-летний водитель автомобиля «Тойота Платц», следуя со стороны села Большой Луг в направлении города Кяхта, не справился с управлением и съехал с дороги.
В результате ДТП 69-летнюю пассажирку госпитализировали в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
За прошедшие сутки на территории Бурятии зарегистрировано 25 аварий с механическими повреждениями.
Инспекторами ДПС выявлено 367 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 11 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 3 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. За неуплату штрафов в установленные сроки к административной ответственности привлечены 16 водителей, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии пострадала пожилая пассажирка перевернувшейся «Тойоты»
Происшествия, Фото:
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