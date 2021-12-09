В трёх случая сход произошёл на «кольце»
Накануне, 8 декабря, в Улан-Удэ несколько раз с рельсов сходили трамваи.
В 7:57 в районе кольцевой развязки по улице Ключевская с рельсов сошёл трамвай №8. В этой связи было закрыто движение трамваев: маршрута № 2 от остановки «Лицей №24» в сторону микрорайона Мелькомбинат и маршрута № 8 с кольцевой развязки в сторону Нового моста. В 8:34 движение трамваев восстановлено по нормальной схеме.
В 10:18 с рельсов сошёл трамвай № 2 на конечной микрорайона Шишковка. Было закрыто движение трамваев: маршрута № 2,1 от Элеватора сторону Шишковки. В 10:53 движение трамваев было восстановлено.
В 14:17 сошёл трамвай № 8 на кольцевой развязке по улице Ключевская. Вновь было закрыто движение трамваев: маршрута № 2 от остановки «Лицей №24» в сторону кварталов; маршрута № 4 с кольцевой развязки в сторону Мелькомбината; маршрута № 8 с кольцевой развязки в сторону Нового моста. В 15:01 движение трамваев восстановлено.
В 18:41 опять на кольцевой развязке с рельсов сошёл трамвай маршрута №2. Движение в очередной раз было закрыто. В 19:22 движение трамваев восстановлено по нормальной схеме.
Как сообщал «Байкал-Daily», в районе развязки идут ремонтные работы. На прошлой неделе горожане были обеспокоены тем, что трамваи могут уйти под землю, поскольку яма расположена очень близко к путям.
В Улан-Удэ четыре раза с рельсов сходили трамваи
Происшествия, Фото:
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