Житель Бурятии сдал в аренду квартиру вместе с матерью

Вора и мошенника отправили в колонию



Житель Северо-Байкальского района Бурятии признан виновным в краже и в необычном мошенничестве.



В сентябре 2020 года мужчина гостил у своей сестры и попросил у неё деньги в долг. Девушка ввела пароль и открыла приложение онлайн-банка, разрешив брату перевести с её счёта на свой одну тысячу рублей. Но мужчина тайком сделал три перевода на общую сумму 20 тысяч рублей.



Кроме того, в этом же месяце он обратился к своей знакомой с просьбой опубликовать объявление в социальной сети «Одноклассники» о сдаче в аренду квартиры, принадлежащей его матери. Идея у мужчины появилась, когда он был этой самой квартире.



На объявление откликнулась незнакомка, которой он показал жилище, поскольку у него были ключи от квартиры. После устного договора от квартиросъёмщицы он получил оплату в размере 13 тысяч рублей – оплату за месяц.



Из материалов дела следует, что мужчина характеризуется посредственно, не работает, не женат, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее судим.



Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год.



- Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Северобайкальского городского суда.

