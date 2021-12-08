Под лёд провалился «ВАЗ 2106»
На реке Ина в Баргузинском районе Бурятии под лёд провалился автомобиль; водитель пока считается пропавшим без вести.
Оперативные службы узнали об этом 7 декабря. О происшествии рассказал житель посёлка Юбилейный, сообщается в группе «Баргузин-инфо».
Известно, что под лёд ушёл автомобиль «ВАЗ 2106». Его водитель не обнаружен.
На место происшествия выехали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 декабря на Кичерских озерах в 10 километров севернее села Холодное Северо-Байкальского района под лёд полностью провалился автомобиль «Нива». К счастью, пострадавших нет.
В Бурятии ищут водителя ушедшего под лёд автомобиля
Происшествия, Фото:
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