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В Бурятии ищут водителя ушедшего под лёд автомобиля

В Бурятии ищут водителя ушедшего под лёд автомобиля
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Под лёд провалился «ВАЗ 2106»

На реке Ина в Баргузинском районе Бурятии под лёд провалился автомобиль; водитель пока считается пропавшим без вести.

Оперативные службы узнали об этом 7 декабря. О происшествии рассказал житель посёлка Юбилейный, сообщается в группе «Баргузин-инфо».

Известно, что под лёд ушёл автомобиль «ВАЗ 2106». Его водитель не обнаружен.

На место происшествия выехали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

Как сообщал «Байкал-Daily», 4 декабря на Кичерских озерах в 10 километров севернее села Холодное Северо-Байкальского района под лёд полностью провалился автомобиль «Нива». К счастью, пострадавших нет.



пропавшие без вести провалы под лед

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