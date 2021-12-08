Жителя Бурятии осудили за патроны к пистолету и револьверу

Патроны мужчина незаконно хранил пять лет



Северобайкальский городской суд в Бурятии вынес приговор в отношении местного жителя, который хранил патроны.



В 2016 году мужчина нашёл в родительской квартире 16 патронов к пистолету Макарова и пять патронов к револьверу «Наган». Патроны когда-то принадлежали покойному отцу мужчины.



Он забрал боеприпасы и спрятал в гараже. В сентябре 2021 года патроны нашли и изъяли транспортные полицейские.



- Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, ношение боеприпасов к огнестрельному оружию». В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным полностью, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Суд назначил мужчине 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.



Приговор в законную силу пока не вступил.

