Патроны мужчина незаконно хранил пять лет
Северобайкальский городской суд в Бурятии вынес приговор в отношении местного жителя, который хранил патроны.
В 2016 году мужчина нашёл в родительской квартире 16 патронов к пистолету Макарова и пять патронов к револьверу «Наган». Патроны когда-то принадлежали покойному отцу мужчины.
Он забрал боеприпасы и спрятал в гараже. В сентябре 2021 года патроны нашли и изъяли транспортные полицейские.
- Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, ношение боеприпасов к огнестрельному оружию». В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным полностью, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Суд назначил мужчине 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Жителя Бурятии осудили за патроны к пистолету и револьверу
Происшествия, Фото:
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