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Жителя Бурятии осудили за патроны к пистолету и револьверу

Жителя Бурятии осудили за патроны к пистолету и револьверу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Патроны мужчина незаконно хранил пять лет

Северобайкальский городской суд в Бурятии вынес приговор в отношении местного жителя, который хранил патроны.

В 2016 году мужчина нашёл в родительской квартире 16 патронов к пистолету Макарова и пять патронов к револьверу «Наган». Патроны когда-то принадлежали покойному отцу мужчины.

Он забрал боеприпасы и спрятал в гараже. В сентябре 2021 года патроны нашли и изъяли транспортные полицейские.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, ношение боеприпасов к огнестрельному оружию». В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным полностью, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд назначил мужчине 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу пока не вступил.
боеприпасы

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