Девушка забыла сумку со 140 тыс рублей
В Чите 22-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением о пропаже сумки, в которой находились 140 тысяч рублей. Девушка оставила сумку на диванчике в холле торгового центра, а когда вернулась, её уже не было.
Сотрудники уголовного розыска, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили внешность, а позже личность вора. Им оказался ранее судимый местный житель, 1980 года рождения. На допросе подозреваемый пояснил, что на украденные деньги купил линолеум и вещи для своих детей.
Задержанный в настоящее время не работает и не имеет постоянного источника дохода.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец купил на украденные деньги линолеум и вещи для детей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Возле колонии строгого режима поймали очередных арбалетчиков
Девушка забыла сумку со 140 тыс рублей
Смертельное ДТП произошло на трассе «Сибирь»
В Северобайкальске раскрыли августовскую кражу телефона
Виновник происшествия, если его найдут, понесёт двойную ответственность
Мужчина прикарманил чужой сотовый телефон
Сотрудник полиции бил нарушителя, который не подчинялся требованиям
Юный мотоциклист и его брат скрылись, бросив человека умирать
«И вора на скаку остановит», - описал Mash храбрую улан-удэнку
Разъярённый убийца нанёс более 120 ударов
Мужчины спилили берёзы и лиственницы
Водитель проигнорировал запрещающий знак
Девушка украла у спящего попутчика телефон, а затем сняла деньги с его карты
Мошенники рассылают письма о псевдодолгах
Окрестности Северомуйска остаются опасными для автомобилистов