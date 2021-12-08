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Читинец купил на украденные деньги линолеум и вещи для детей

Читинец купил на украденные деньги линолеум и вещи для детей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка забыла сумку со 140 тыс рублей

В Чите 22-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением о пропаже сумки, в которой находились 140 тысяч рублей. Девушка оставила сумку на диванчике в холле торгового центра, а когда вернулась, её уже не было.

Сотрудники уголовного розыска, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили внешность, а позже личность вора. Им оказался ранее судимый местный житель, 1980 года рождения. На допросе подозреваемый пояснил, что на украденные деньги купил линолеум и вещи для своих детей.

Задержанный в настоящее время не работает и не имеет постоянного источника дохода.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
кража

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