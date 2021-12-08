В Иркутской области в столкновении «Лады» с двумя большегрузами погиб пассажир

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло на трассе «Сибирь»



7 декабря в Тайшетском районе Иркутской области пассажир легкового автомобиля погиб при столкновении с двумя большегрузами.



ДТП произошло около 11 часов в районе деревни Байроновка.



- Предварительно установлено, что 33-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь по федеральной дороге «Сибирь», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с грузовым «Вольво». От удара легковой автомобиль отлетел в сторону, где столкнулся с «КамАЗом», - сообщает УГИБДД по Иркутской области.



В результате автоаварии водитель «Лады» получил травмы. Его пассажир от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.





