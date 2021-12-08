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В Улан-Удэ неизвестный лихач сбил электроопору

В Улан-Удэ неизвестный лихач сбил электроопору
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Виновник происшествия, если его найдут, понесёт двойную ответственность

В ночь на 7 декабря оперативно-дежурная бригада МБУ «Горсвет» во время объезда обнаружила сбитую опору уличного освещения на улице Залесная в Октябрьском районе Улан-Удэ.

Автомобилист, совершивший наезд на опору уличного освещения, скрылся с места происшествия, сообщает МБУ «Горсвет». Так что водитель несёт двойную ответственность: за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП. Нарушитель, если его найдут, будет обязан возместить расходы за восстановление сбитой опоры. Сумма зависит от объёма повреждённого оборудования.

Специалисты на следующий день приступили к ремонту.


С начала года в результате дорожно-транспортных происшествий в Улан-Удэ была повреждена 41 опора наружного освещения.

Как сообщал «Байкал-Daily», в последний день октября в Улан-Удэ аналогичный инцидент произошёл на Левом берегу. Грузовой автомобиль зацепил трос, на котором крепился дорожный знак над проезжей частью. Это спровоцировало падение опоры наружного освещения. Также повреждена металлическая опора на противоположной стороне дороги. Виновник с места аварии также скрылся.

А в сентябре на Товарный двор лихач, сбивший опору, так торопился уехать с места, что потерял свой госномер.

В середине сентября водитель «Тойоты Аллион» сбил опору уличного освещения на Верхней Берёзовке. Та сбитая опора была «юбилейной», 30-й по счёту с начала года.

В августе также на Верхней Берёзовке произошёл аналогичный инцидент. Тогда столб рухнул прямо на автомобиль, придавив его. Водитель с места сбежал, бросив машину.

В 2020 году лихачи сбили в Улан-Удэ 43 опоры уличного освещения, причинив общий ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.


ДТП

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