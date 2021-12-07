В Бурятии «чёрные» лесорубы остались без грузовика

В ходе осмотра выяснилось, что мужчины вырубили около 14 кубометров древесины. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 223 тысяч рублей.





Во время рейдового патрулирования лесов Джидинского района в Бурятии сотрудники Джидинского лесничества заметили автомобиль, гружённый древесиной, который выезжал из леса.Лесники выехали вслед за подозрительным автомобилем, опередили его и преградили путь. На просьбу представить правоустанавливающие документы двое мужчин сознались, что спилили лиственницы и берёзы незаконно.«Чёрными» лесорубами оказались жители села Верхний Торей Джидинского района.Уничтоженные деревья, бензопила и грузовой автомобиль «ГАЗ» были изъяты. На мужчин составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Джидинскому району для принятия правового решения, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.