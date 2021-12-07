В Бурятии «Нива» провалилась под лёд

Сегодня в паблике «Аноним 03» появилось видео с полностью ушедшим под лёд автомобилем. «Ой, как страшно», «Мозгами подумать надо было, лёд-то не крепкий», - комментируют пользователи.





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Накануне происшествия инспекторы ГИМС провели рейд на водоёме. В единственном месте съезда на лёд был выставлен запрещающий проезд знак. Владелец «Нивы» выехал на лёд, игнорируя этот знак.











В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии раскрыли подробности инцидента. Всё произошло 4 декабря на Кичерских озерах в 10 километров севернее села Холодное Северо-Байкальского района. Под лёд провалился автомобиль «Нива». К счастью, пострадавших нет.- Глубина в месте провала составила около полутора метров. Автомобиль был извлечён из воды силами его владельца и местных жителей. В отношении виновника происшествия предполагается применение мер административного воздействия, - уточнили в Главном управлении МЧС.Пока в Бурятии официально не открыта ни одна ледовая переправа и ледовая дорога. Толщина льда для нахождения на нём человека должна составлять не менее 7 сантиметров, для легкового автомобиля – 30 сантиметров.