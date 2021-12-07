Жительница Бурятии обокрала попутчика на 150 тысяч

Девушка украла у спящего попутчика телефон, а затем сняла деньги с его карты



58-летний житель Амурской области на машине направлялся в Республику Казахстан. 5 ноября в Забайкальском крае мужчина встретил девушку, которая попросила подвезти её в Бурятию.



Когда попутчики приехали в Бурятию, они сняли квартиру, чтобы переночевали. Вечером, когда мужчина уснул, девушка украла у него сотовый телефон и ушла.



Позже она увидела, что в чехле телефона находится банковская карта. Получив доступ в мобильное приложение банка, воровка присвоила с банковского счёта 150 тысяч рублей.



Мужчина обнаружил кражу и обратился в полицию.



- В отношении 27-летней жительницы Кабанского района возбуждены уголовные дела о кражах, которые будут соединены в одно производство. Подозреваемая задержала. Ведётся следствие. Отметим, девушка уже ранее судима за имущественные преступления, - сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.

