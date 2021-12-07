Девушка украла у спящего попутчика телефон, а затем сняла деньги с его карты
58-летний житель Амурской области на машине направлялся в Республику Казахстан. 5 ноября в Забайкальском крае мужчина встретил девушку, которая попросила подвезти её в Бурятию.
Когда попутчики приехали в Бурятию, они сняли квартиру, чтобы переночевали. Вечером, когда мужчина уснул, девушка украла у него сотовый телефон и ушла.
Позже она увидела, что в чехле телефона находится банковская карта. Получив доступ в мобильное приложение банка, воровка присвоила с банковского счёта 150 тысяч рублей.
Мужчина обнаружил кражу и обратился в полицию.
- В отношении 27-летней жительницы Кабанского района возбуждены уголовные дела о кражах, которые будут соединены в одно производство. Подозреваемая задержала. Ведётся следствие. Отметим, девушка уже ранее судима за имущественные преступления, - сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии обокрала попутчика на 150 тысяч
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девушка украла у спящего попутчика телефон, а затем сняла деньги с его карты
Мошенники рассылают письма о псевдодолгах
Окрестности Северомуйска остаются опасными для автомобилистов
Убийцу поймали на соседней улице
Девушка находилась в розыске с 26 ноября
Мужчина хотел проучить ремонтника, но напал не на того человека
Преступление он совершил, будучи подростком
Мужчина угрожал медикам, считая, что они слишком долго ехали
Все виновники ДТП восстанавливают ущерб за повреждённые ограждения
Мужчина месяц переводил деньги на чужой счёт
Мужчина стащил 15 тысяч рублей
Трамваи простаивали почти час
Пожилые люди приходят на презентацию, а уходят без денег
Предположительно, у женщины случился инсульт
Женщина прикарманила чужой телефон в автобусе