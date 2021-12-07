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Приставы Бурятии предупредили о мошеннических письмах

Приставы Бурятии предупредили о мошеннических письмах
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мошенники рассылают письма о псевдодолгах

Руководитель УФССП по Бурятии Пётр Ертанов рассказал о фактах мошенничества и распространении вредоносных ссылок от имени судебных приставов. В том числе мошенники рассылают уведомления о псевдодолгах.

- В службе судебных приставов начали появляться факты, когда мошенники под логотипом ФССП присылают на электронные адреса граждан письма с требованием пройти по ссылке и оплатить задолженность. По ссылке человек получает пакет вредоносных программ, которые взламывают аккаунты в социальных сетях, логины и пароли в банковском секторе. В свою очередь, служба судебных приставов хочет предупредить граждан. Получив уведомления даже с логотипом судебных приставов, не стоит переходить по ссылкам, указанных внизу. Во-первых, мы вообще рассылки не производим. Ранее мы делали рассылки с помощью смс-оповещения. Через электронные адреса и мессенджеры мы никогда этим не занимались, – сообщил Пётр Ертанов.

Главный судебный пристав Бурятии отметил, что письма-подделки могут выглядеть весьма правдоподобно. Полученный же от мошенников архивный файл, содержащий вирус, может обойти современные антивирусные программы. Поэтому проверять свои задолженности следует только на официальном сайте ФССП, набирая его через поисковик.

В случае заражения компьютера приставы рекомендуют обращаться в правоохранительные органы.

- Уважаемые жители города, будьте аккуратны, особенно в преддверии новогодних праздников. Сейчас сильно будут активизироваться различные группы мошенничества, нашим гражданам нужно быть внимательней, – заключил Ертанов.


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