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В Бурятии ещё один автомобиль провалился в наледь

В Бурятии ещё один автомобиль провалился в наледь
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Окрестности Северомуйска остаются опасными для автомобилистов

Ночью на пульт пожарной части №54 посёлка Северомуйск в Бурятии поступило сообщение о том, что вблизи населённого пункта автомобиль провалился под лёд.

- На помощь автомобилисту направились пожарные. Прибыв, работники пожарной охраны эвакуировали из наледи частично ушедший под лёд внедорожник. Водитель транспортного средства был в удовлетворительном состоянии, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Это уже очередное происшествие в окрестностях Северомуйска. В конце ноября при переправе через ручьи и наледь под лёд провалилось несколько автомобилей.

Так, 23 ноября под лёд ручья провалились сразу два автомобиля – «УАЗ» и грузовик. Если «УАЗик» приехавшие пожарные сумели сразу вытащить тросом, то водителю грузовика пришлось ждать спецтехнику.

На следующий день, 24 ноября, на этом же ручье произошёл очередной инцидент. На этот раз под лёд частично ушла «Нива».

Через несколько дней аналогичные инциденты произошли на ручье, который находится примерно в семи километрах от первого. Здесь изо льда пришлось вытаскивать ещё четыре автомобиля.

5 декабря вблизи Северомуйска при переправе через выступившую наледь очередной автомобиль частично ушёл под лёд.
автомобиль

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