Улан-удэнец зарезал мужчину после драки

Убийцу поймали на соседней улице



35-летний улан-удэнец задержан по подозрению в убийстве 29-летнего молодого человека. Убийство произошло после ссоры и драки.



По данным следствия, вечером 5 декабря компания приятелей распивала алкоголь в частном доме на улице Советская. Через некоторое время двое собутыльников поссорились и устроили потасовку. Дравшихся мужчин вскоре разняли, и застолье продолжилось.



Однако через некоторое время недавние противники, оставшись вдвоём на кухне, вновь стали спорить. В этот момент подозреваемый схватил нож и нанёс им удары в шею и живот неприятеля, убив на месте.



Убийца попытался сбежать, однако его задержали на соседней улице росгвардейцы.



- В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.





