Убийцу поймали на соседней улице
35-летний улан-удэнец задержан по подозрению в убийстве 29-летнего молодого человека. Убийство произошло после ссоры и драки.
По данным следствия, вечером 5 декабря компания приятелей распивала алкоголь в частном доме на улице Советская. Через некоторое время двое собутыльников поссорились и устроили потасовку. Дравшихся мужчин вскоре разняли, и застолье продолжилось.
Однако через некоторое время недавние противники, оставшись вдвоём на кухне, вновь стали спорить. В этот момент подозреваемый схватил нож и нанёс им удары в шею и живот неприятеля, убив на месте.
Убийца попытался сбежать, однако его задержали на соседней улице росгвардейцы.
- В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Улан-удэнец зарезал мужчину после драки
Происшествия, Фото:
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