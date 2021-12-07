Улан-удэнец получил молотком по голове от незнакомца

Мужчина хотел проучить ремонтника, но напал не на того человека



В Улан-Удэ мужчина ни за что ни про что получил молотком по голове.



Из судебных материалов следует, что потерпевший в компании других людей стоял за оградой на улице. К нему подошли две женщины и двое мужчин. Один из них почему-то стал предъявлять горожанину претензии за некие невыполненные ремонтные работы: якобы тот взял деньги и «кинул» заказчика. Однако этого агрессивного человека мужчина видел впервые, и никаким ремонтом он не занимается, о чём и сказал.



Возмущённый мужчина ушёл, ничего не сказав. Уже пять минут он вернулся и неожиданно нанёс собеседнику удар молотком по голове.



Потерпевший потерял сознание. Когда он очнулся через несколько минут, из раны хлестала кровь. Раненый лишь спросил: «За что?» Ответ ему был простой: «Ты работал, хочу наказать».



Ситуацию прояснили на месте: действительно, произошла ошибка, едва не приведшая к убийству абсолютного невиновного человека. Нападавший, поняв, что он ударил молотком невиновного, сам вызвал ему «скорую» и предложил помощь. Травмированного мужчину увезли в республиканскую больницу. Выяснилось, что травма у него серьёзная.



Недавно суд вынес «молоточнику» приговор, признав его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



Мужчина пояснил суду, что убивать того, кого принял за ремонтника, не хотел. Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние, а также то, что он вызвал «скорую» и предлагал медикаменты. Кроме прочего, смягчающими обстоятельствами признано наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, болезненное состояние здоровья его самого и его близких родственников, оказание помощи престарелым родителям.



Решением Советского районного суда Улан-Удэ мужчину приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима.





