Читинец перевел мошенникам два миллиона рублей

Мужчина месяц переводил деньги на чужой счёт



Житель Читы, желая получить дополнительный заработок, перевёл мошенникам около двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



В соцсети мужчина увидел объявление о заработке посредством вложения денег под проценты. После того, как он зарегистрировался на инвестиционной площадке, мужчине позвонил неизвестный. Он под предлогом дополнительного заработка попросил перевести деньги на его банковский счёт, чтобы читинец быстрее получил доход.



За месяц мужчина перевёл на счёт злоумышленника около двух миллионов рублей. После того как он понял, что его обманули, читинец пытался вывести деньги, но столкнулся с различными препятствиями.



Аналогичный случай произошёл с женщиной, проживающей в Читинском районе. Мошенники «вытянули» из неё более 840 тысяч рублей.





