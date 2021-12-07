Мужчина месяц переводил деньги на чужой счёт
Житель Читы, желая получить дополнительный заработок, перевёл мошенникам около двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В соцсети мужчина увидел объявление о заработке посредством вложения денег под проценты. После того, как он зарегистрировался на инвестиционной площадке, мужчине позвонил неизвестный. Он под предлогом дополнительного заработка попросил перевести деньги на его банковский счёт, чтобы читинец быстрее получил доход.
За месяц мужчина перевёл на счёт злоумышленника около двух миллионов рублей. После того как он понял, что его обманули, читинец пытался вывести деньги, но столкнулся с различными препятствиями.
Аналогичный случай произошёл с женщиной, проживающей в Читинском районе. Мошенники «вытянули» из неё более 840 тысяч рублей.
Читинец перевел мошенникам два миллиона рублей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина месяц переводил деньги на чужой счёт
Мужчина стащил 15 тысяч рублей
Трамваи простаивали почти час
Пожилые люди приходят на презентацию, а уходят без денег
Предположительно, у женщины случился инсульт
Женщина прикарманила чужой телефон в автобусе
Закладки с наркотиками нашли в подъездах
Стали известны подробности трагедии, которую устроил пьяный сотрудник полиции
«Золотого» курьера задержали сотрудники ФСБ
Родители сообщают, что у детей начались понос и рвота
Оба пожара произошли в воскресенье
Пожарные и местные жители не допустили уничтожения соседней постройки
Вблизи Северомуйска в беду снова попал автомобилист
В погоню за водителем пустились росгвардейцы
Авиакатастрофа унесла жизни 72 человек