Трамваи простаивали почти час
В понедельник, 6 декабря, на развязке в 20А квартале в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай. Инцидент произошёл в 13:51 с трамваем, следовавшем по маршруту № 2. В результате было закрыто движение трамваев маршрутов № 2, 4, 8 в сторону «Нового моста», «Мелькомбината», 40 квартала.
Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. В 14:35 движение трамваев восстановлено. Время простоя составило 44 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 07.12.2021
Трамваи простаивали почти час
Пожилые люди приходят на презентацию, а уходят без денег
Предположительно, у женщины случился инсульт
Женщина прикарманила чужой телефон в автобусе
Закладки с наркотиками нашли в подъездах
Стали известны подробности трагедии, которую устроил пьяный сотрудник полиции
«Золотого» курьера задержали сотрудники ФСБ
Родители сообщают, что у детей начались понос и рвота
Оба пожара произошли в воскресенье
Пожарные и местные жители не допустили уничтожения соседней постройки
Вблизи Северомуйска в беду снова попал автомобилист
В погоню за водителем пустились росгвардейцы
Авиакатастрофа унесла жизни 72 человек
Поджог запечатлела камера наблюдения
Наезд произошёл в понедельник утром