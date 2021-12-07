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В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай

В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Трамваи простаивали почти час

В понедельник, 6 декабря, на развязке в 20А квартале в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай. Инцидент произошёл в 13:51 с трамваем, следовавшем по маршруту № 2. В результате было закрыто движение трамваев маршрутов № 2, 4, 8 в сторону «Нового моста», «Мелькомбината», 40 квартала.

Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. В 14:35 движение трамваев восстановлено. Время простоя составило 44 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.


трамвай сход с рельсов

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