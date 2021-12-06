В Бурятии пенсионерам обещают подарки и «разводят» на кредиты

Пожилые люди приходят на презентацию, а уходят без денег
В Бурятии активно работает компания, собирающая деньги с пожилых людей по обманной схеме.
Пенсионерам звонят, интересуются, нет ли у них проблем со здоровьем, а затем приглашают на массаж. При этом обещают гарантированный подарок – например, бытовую технику или электронику.
Многие пожилые люди в надежде на тот самый подарок отправляются на презентацию в банкетный зал, где им обманом навязывают втридорога массажное оборудование.
- Мой отец стал жертвой мошенников. Будьте бдительны! 4 декабря он по приглашению представителей компании посетил мероприятие по презентации массажного оборудования. Предложение поступило по телефонному звонку по месту работы. Отцу провели демонстрацию оборудования, провели мнимый розыгрыш призов и отвели его для оформления подарков, - рассказал улан-удэнец в паблике «Аноним 03».
В итоге пожилому мужчине предложили подписать «документы для получения призов по розыгрышу», не разъясняя их содержание.
- Оказалось, что это договор купли-продажи. Он составлен с использованием заемных денежных средств на сумму около 190 тысяч рублей, - поделился улан-удэнец.
Сын жертвы мошенников обратился в правоохранительные органы, после чего сделку удалось расторгнуть. Однако уголовное дело возбуждено не было, так как пожилой человек сам подписал договор.
Как выяснилось, жертва «мошенников с массажем» в Улан-Удэ оказался не один. Пользователи пишут в комментариях:
«Папа тоже попал в такую ситуацию»,
«Это не там обещали бесплатно наушники беспроводные раздавать?»,
«Мне звонили, приглашали на банкет с мужем просили прийти, подарки ждут, говорили... Бред. Просто смешно слушать»,
«Там идёт какая то психологическая обработка. Есть подсадные утки, которые показывают, что покупают что-то за большие деньги»,
«Аналогичная ситуация с мамой была в сентябре, через претензию сделали расторжение договора купли-продажи и кредитного договора. Если нужно могу скинуть претензию в личку».
Ещё одна улан-удэнка, сотрудница банка, рассказала, как спасла доверчивых пенсионеров.
- Сегодня пришли два пенсионера, снимать деньги на те самые подарки. Дала им прочитать ваш пост, они сказал, что перевели уже 10 тысяч, а за оставшимися к ним приедут домой, сегодня в два. Отправила их в полицию писать заявление. Надеюсь, дальше им помогут, но хоть не всю сумму им отдали, - поделилась сотрудница банка.
В Бурятии пенсионерам обещают подарки и «разводят» на кредиты
Происшествия, Фото:
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