В Улан-Удэ полицейские вернули ребёнку украденный телефон

Женщина прикарманила чужой телефон в автобусе



О пропаже телефона 18 октября в полицию Советского района заявила 46-летняя жительница Улан-Удэ. Женщина рассказала, что её сын, ученик седьмого класса, возвращался домой из школы и по невнимательности выронил из кармана сотовый телефон в автобусе. После того, как мальчик заметил пропажу, он пытался позвонить на телефон, однако гаджет уже был выключен.



Оперативники по подозрению в краже задержали 35-летнюю подозреваемую. Она рассказала полицейским, что обнаружила сотовый телефон на сиденье автобуса, но не предприняла попытки вернуть чужое имущество.



- Злоумышленница сняла чехол, избавилась от сим-карты и сбросила настройки. Вставив свою сим-карту, она стала пользоваться телефоном. Похищенное изъято полицейскими и возвращено школьнику, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

