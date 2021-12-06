Женщина прикарманила чужой телефон в автобусе
О пропаже телефона 18 октября в полицию Советского района заявила 46-летняя жительница Улан-Удэ. Женщина рассказала, что её сын, ученик седьмого класса, возвращался домой из школы и по невнимательности выронил из кармана сотовый телефон в автобусе. После того, как мальчик заметил пропажу, он пытался позвонить на телефон, однако гаджет уже был выключен.
Оперативники по подозрению в краже задержали 35-летнюю подозреваемую. Она рассказала полицейским, что обнаружила сотовый телефон на сиденье автобуса, но не предприняла попытки вернуть чужое имущество.
- Злоумышленница сняла чехол, избавилась от сим-карты и сбросила настройки. Вставив свою сим-карту, она стала пользоваться телефоном. Похищенное изъято полицейскими и возвращено школьнику, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ полицейские вернули ребёнку украденный телефон
Происшествия, Фото:
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