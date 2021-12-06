В Братске работник ЖКХ работал закладчиком

Сотрудникам уголовного розыска в Братске поступила информация о том, что в центральном районе города неизвестные лица распространяют через закладки наркотики. Вскоре был задержан закладчик – 53-летний работник городской коммунальной компании. Из автомобиля, на котором он передвигался, изъят пакет с гашишем массой более 32 грамм.





Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств в крупном размере». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 20 лет, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.











В телефоне задержанного были указаны адреса мест, где он оставил закладки с запрещенными веществами. В подъездах многоквартирных домов обнаружили три свёртка. В двух из них находилась марихуана, общей массой почти 100 грамм, в третьем - свыше 33 грамм гашиша.