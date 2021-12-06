 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 декабря

05 декабря

Популярное

В Братске работник ЖКХ работал закладчиком

В Братске работник ЖКХ работал закладчиком
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Закладки с наркотиками нашли в подъездах

Сотрудникам уголовного розыска в Братске поступила информация о том, что в центральном районе города неизвестные лица распространяют через закладки наркотики. Вскоре был задержан закладчик – 53-летний работник городской коммунальной компании. Из автомобиля, на котором он передвигался, изъят пакет с гашишем массой более 32 грамм.


В телефоне задержанного были указаны адреса мест, где он оставил закладки с запрещенными веществами. В подъездах многоквартирных домов обнаружили три свёртка. В двух из них находилась марихуана, общей массой почти 100 грамм, в третьем - свыше 33 грамм гашиша.

Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств в крупном размере». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 20 лет, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


наркотики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии осудили мужчину, спрятавшего золото в брюках
В Бурятии осудили мужчину, спрятавшего золото в брюках
Происшествия, 06.12.2021
«Золотого» курьера задержали сотрудники ФСБ
В Бурятии детям стало плохо после школьной еды
В Бурятии детям стало плохо после школьной еды
Происшествия, 06.12.2021
Родители сообщают, что у детей начались понос и рвота
В Бурятии сгорели два гаража
В Бурятии сгорели два гаража
Происшествия, 06.12.2021
Оба пожара произошли в воскресенье
В Бурятии сбитый полицейским мужчина ценой своей жизни спас двух женщин
В Бурятии сбитый полицейским мужчина ценой своей жизни спас двух женщин
Происшествия, 06.12.2021
Стали известны подробности трагедии, которую устроил пьяный сотрудник полиции
В Бурятии поджигатели уничтожили сеновал
В Бурятии поджигатели уничтожили сеновал
Происшествия, 06.12.2021
Пожарные и местные жители не допустили уничтожения соседней постройки
В Бурятии очередной автомобиль провалился под лёд
В Бурятии очередной автомобиль провалился под лёд
Происшествия, 06.12.2021
Вблизи Северомуйска в беду снова попал автомобилист
В Бурятии водитель выбрасывал мешки с наркотиками из машины
В Бурятии водитель выбрасывал мешки с наркотиками из машины
Происшествия, 06.12.2021
В погоню за водителем пустились росгвардейцы
В Улан-Удэ на «зебре» сбили пятиклассницу
В Улан-Удэ на «зебре» сбили пятиклассницу
Происшествия, 06.12.2021
Наезд произошёл в понедельник утром
В Бурятии пьяный полицейский насмерть сбил пешехода
В Бурятии пьяный полицейский насмерть сбил пешехода
Происшествия, 06.12.2021
Старшина полиции пытался оказать сбитому мужчине неотложную помощь
В Улан-Удэ в ДТП пострадала женщина-водитель
В Улан-Удэ в ДТП пострадала женщина-водитель
Происшествия, 06.12.2021
Автоавария случилась на Левом берегу
В Иркутской области мужчине помогли транспортировать сломанное авто
В Иркутской области мужчине помогли транспортировать сломанное авто
Происшествия, 05.12.2021
Самостоятельно на безлюдной дороге решить проблему он не смог
В Иркутске в ходе погони задержали 18-летнего лихача
В Иркутске в ходе погони задержали 18-летнего лихача
Происшествия, 05.12.2021
Пытаясь скрыться от ДПС, парень не справился с управлением и врезался в забор
Север Бурятии вновь «тряхнуло»
Север Бурятии вновь «тряхнуло»
Происшествия, 04.12.2021
Землетрясение случилось вечером 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^