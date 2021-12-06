«Золотого» курьера задержали сотрудники ФСБ
В Бурятии осудили жителя Магаданской области, который тайно привёз золотые и серебряные слитки, вшив их в брюки.
С января по июль 2021 года мужчина добывал у себя на Родине золото из золотосодержащей руды. В июле он переплавил всё в пять слитков (там содержалось химически чистое золото и серебро). Слитки он вшил во внутреннюю часть пояса своих брюк и поехал таким образом в Бурятии. Возможно, здесь он надеялся найти покупателей на свой товар.
Из города Сусуман Магаданской области мужчина доехал до Северобайкальска. Здесь его и задержали сотрудники ФСБ.
Общая стоимость сплава драгоценного металла составила более трёх миллионов рублей.
Мужчина полностью признал свою вину.
Суд признал его виновным в незаконном хранении, перевозке драгоценных металлов в крупном размере. Подсудимому назначено два годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.
- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Северобайкальского городского суда.
В Бурятии осудили мужчину, спрятавшего золото в брюках
Происшествия, Фото:
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