В Бурятии осудили мужчину, спрятавшего золото в брюках

«Золотого» курьера задержали сотрудники ФСБ



В Бурятии осудили жителя Магаданской области, который тайно привёз золотые и серебряные слитки, вшив их в брюки.



С января по июль 2021 года мужчина добывал у себя на Родине золото из золотосодержащей руды. В июле он переплавил всё в пять слитков (там содержалось химически чистое золото и серебро). Слитки он вшил во внутреннюю часть пояса своих брюк и поехал таким образом в Бурятии. Возможно, здесь он надеялся найти покупателей на свой товар.



Из города Сусуман Магаданской области мужчина доехал до Северобайкальска. Здесь его и задержали сотрудники ФСБ.



Общая стоимость сплава драгоценного металла составила более трёх миллионов рублей.



Мужчина полностью признал свою вину.



Суд признал его виновным в незаконном хранении, перевозке драгоценных металлов в крупном размере. Подсудимому назначено два годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.



- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Северобайкальского городского суда.

