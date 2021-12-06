Пожарные и местные жители не допустили уничтожения соседней постройки
Вечером 5 декабря в селе Куйтун Тарбагатайского района Бурятии загорелся сеновал.
Когда пожарные приехали на место, пламя уже перекинулось на соседнюю надворную постройку.
- На ликвидацию открытого горения потребовалось около часа. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы силы двух пожарных частей и местных жителей. В результате пожара сеновал выгорел изнутри полностью, сгорели пиломатериалы, находящиеся внутри. Огнём повреждена стена гаража, но уничтожения строения не допущено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Вероятно, причиной пожара послужил поджог.
Справка:
Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
В Бурятии поджигатели уничтожили сеновал
Происшествия, Фото:
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