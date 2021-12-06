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В Бурятии очередной автомобиль провалился под лёд

В Бурятии очередной автомобиль провалился под лёд
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Вблизи Северомуйска в беду снова попал автомобилист

Ранним утром в воскресенье, 5 декабря, автомобилисту в Муйском районе Бурятии понадобилась помощь. Вблизи посёлка Северомуйск при переправе через выступившую наледь автомобиль частично ушёл под лед.

- На место выехали пожарные. С помощью пожарного автомобиля автомобиль был эвакуирован изо льда в безопасное место. Водитель находился в удовлетворительном состоянии, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.


Это не первое происшествие в окрестностях Северомуйска. В конце ноября при переправе через ручьи и наледь под лёд провалилось несколько автомобилей.

Так, 23 ноября под лёд ручья провалились сразу два автомобиля – «УАЗ» и грузовик. Если «УАЗик» приехавшие пожарные сумели сразу вытащить тросом, то водителю грузовика пришлось ждать спецтехнику.

На следующий день, 24 ноября, на этом же ручье произошёл очередной инцидент. На этот раз под лёд частично ушла «Нива».

Через несколько дней аналогичные инциденты произошли на ручье, который находится примерно в семи километрах от первого. Здесь из льда пришлось спасать ещё четыре автомобиля.



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