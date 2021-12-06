Авиакатастрофа унесла жизни 72 человек
6 декабря исполнилось 24 года со дня крушения самолёта АН-124 «Руслан» во Втором Иркутске. Авиакатастрофа произошла в 1997 году и унесла жизни 72 человек.
Транспортный самолёт выполнял рейс по маршруту Москва - Иркутск - Владивосток - Камрань, но во время вылета из Иркутска у него отказали три из четырёх двигателей. Поднявшись на высоту 66 метров, самолёт потерял управление. Он рухнул прямо на жилые дома.
Самолёт обрушился на дом на улице Гражданская, хвостовая часть врезалась в пятиэтажку на улице Мира, части также разлетелись в здание детского дома.
В катастрофе погибли все находившиеся на борту самолёта 23 человека (восемь членов экипажа и 15 пассажиров), а также 49 человек на земле. Среди погибших было 14 детей.
Более 70 семей тогда остались без жилья. На тяжесть катастрофы в немалой степени повлияли десятки тонн вытекшего и мгновенно воспламенившегося авиационного топлива.
В 1999 году на месте одного из разрушенных домов в память о погибших была построена церковь Рождества Христова.
Со дня крушения самолёта «Руслан» в Иркутске прошло 24 года
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