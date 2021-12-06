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В Иркутске неизвестный сжёг припаркованный автомобиль

В Иркутске неизвестный сжёг припаркованный автомобиль
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Поджог запечатлела камера наблюдения

Сегодня утром на улице Лермонтова в Иркутске неизвестный поджёг припаркованный автомобиль Hyundai.

- На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. Специалисты установили, что автомобиль был повреждён путём поджога. Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент совершения преступления, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Граждан, что-либо знающих о личности подозреваемого, полиция просит обращаться по телефону 41-11-64, 21-68-05 или 02.


Поджог автомобили

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