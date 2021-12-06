В Улан-Удэ в ДТП пострадала женщина-водитель

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Автоавария случилась на Левом берегу



Вчера, 5 декабря, около 11 часов в Улан-Удэ произошло ДТП.



65-летняя женщина-водитель автомобиля «Ниссан Марч», следуя по улице Иволгинская не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Здесь она столкнулась с автомобилем «Хендэ Старекс», которым управлял 51-летний мужчина.



В результате ДТП водитель «Ниссана» с травмами была госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.



За два выходных дня на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 864 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 29 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 10 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 7 автомобилистов – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.

