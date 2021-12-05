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В Иркутске в ходе погони задержали 18-летнего лихача

В Иркутске в ходе погони задержали 18-летнего лихача
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пытаясь скрыться от ДПС, парень не справился с управлением и врезался в забор

3 декабря инспекторами ДПС на улице Розы Люксембург в Иркутске был замечен водитель машины «Toyota», который, увидев патрульный автомобиль, попытался скрыться.

- Сотрудники полиции, включив проблесковые маячки направились следом за иномаркой. Пытаясь скрыться, нарушитель не справился с управлением и врезался в забор жилого дома. Затем, бросив машину, перелез через ограждение на частную территорию, где и был задержан полицейскими, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Нарушителем оказался не имеющий водительского удостоверения 18-летний горожанин. В отношении него составлено несколько административных материалов. За неповиновение законному требованию сотрудников ГИБДД по решению суда молодой человек арестован на 10 суток. 
ГИБДД полиция

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