В Бурятии после взрыва на шахте возбудили дело

В результате происшествия погиб проходчик
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Окинском районе Бурятии на золотом руднике «Владимирский» забой «Восстающая» произошло ЧП.
В пресс-службе СУ СКР по Бурятии сообщили подробности происшествия.
4 декабря утром в труднодоступной местности на территории района в шахте, принадлежащей одной из горнодобывающих компаний, обнаружено тело проходчика, который погиб. По предварительным данным, в результате отравления угарным газом, оставшимся в штольне после проведения плановых работ. Также медицинская помощь в связи с отравлением газом потребовалась ещё одному работнику.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека».
- В настоящее время следственно-оперативная группа выдвинулась к шахте. На месте будут проведены необходимые следственные мероприятия и зафиксированы все следы происшествия. На предприятии будет изъята документация, касающаяся техники безопасности, и проведены допросы работников, горных мастеров, - сообщили в пресс-службе Следкома.
Точная причина смерти проходчика будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.
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Происшествия, Фото:
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