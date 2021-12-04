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В Бурятии после взрыва на шахте возбудили дело

В Бурятии после взрыва на шахте возбудили дело
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В результате происшествия погиб проходчик

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Окинском районе Бурятии на золотом руднике «Владимирский» забой «Восстающая» произошло ЧП.

В пресс-службе СУ СКР по Бурятии сообщили подробности происшествия.

4 декабря утром в труднодоступной местности на территории района в шахте, принадлежащей одной из горнодобывающих компаний, обнаружено тело проходчика, который погиб. По предварительным данным, в результате отравления угарным газом, оставшимся в штольне после проведения плановых работ. Также медицинская помощь в связи с отравлением газом потребовалась ещё одному работнику.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека».

- В настоящее время следственно-оперативная группа выдвинулась к шахте. На месте будут проведены необходимые следственные мероприятия и зафиксированы все следы происшествия. На предприятии будет изъята документация, касающаяся техники безопасности, и проведены допросы работников, горных мастеров, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Точная причина смерти проходчика будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.
взрыв

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