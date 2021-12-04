Происшествие случилось в Окинком районе
В Бурятии на золотом руднике «Владимирский» забой «Восстающая» пострадали два человека.
- По предварительным данным, в ночь с на 4 декабря проводились плановые взрывные работы, в непроветренный забой спустились четыре работника. В результате два человека потеряли сознание, два человека самостоятельно выбрались на поверхность, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Спасатели подняли на поверхность двух человека без сознания и передали их медицинским работникам.
Информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 июня также в Окинском районе произошло трагическое происшествие. Днём на золотодобывающей шахте прогремел взрыв во время горных работе на руднике «Владимирский» ООО «Рифей». В результате взрыва погиб 30-летний проходчик 5 разряда.
В Бурятии во время взрывных работ на руднике пострадали рабочие
Происшествия, Фото:
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